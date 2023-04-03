Muş'ta 5 metre karla mücadele

İftar için hem hafif hem de lezzetli çilekli magnolia tarifi



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta ilkbahar mevsimi yaşanırken, nisan ayında, kalınlığı 5 metreyi bulan karla mücadele de sürüyor.

Muş'ta, ilkbahar mevsimi yaşanırken, aynı zamanda nisan ayında karla mücadele mesaisi de devam ediyor. Üçevler Grup Köy Yolu'nda çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolda, kar engelini kaldırmaya çalışıyor.

Bölgede mesai yapan iş makinesi operatörü Abdullah Balkan, "Muş İl Özel İdaresi olarak ekip halinde çalışıyoruz. Nisan ayındayız. Ramazan ayı ve oruçluyuz. Yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor. Bazı yerlerde ise 4 ve 3 metreyi buluyor. Yolları yavaş yavaş açmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde kar aşırı derecede sertleşmiş ve makine zorlanıyor, biz zorlanıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral

2023-04-03 15:41:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.