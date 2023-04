Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta ailesinin hayvanlarını otlatan Enes Demir (16), annesinin kabul etmediği kuzuya sahip çıktı. 'Guri' isimli kuzuya biberon ve şırıngayla süt verip, bakım yapan Demir, "Her kuzu annesinin peşinden gittiği gibi 'Guri' de benim peşimden ayrılmıyor. Onun annesi gibiyim" dedi.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde hayvancılık yapan YeterNazım Demir çiftinin doğum yapan koyunlarından biri kuzusunu kabul etmedi. Bunun üzerine ailesine ait sürüyü otlatan Enes Demir (16), kuzuya sahip çıktı. 'Guri' isimli kuzuya biberon ve şırıngayla süt veren Demir, adeta anne şefkati ile bakım yapıyor.

'Guri'nin peşinden ayrılmadığı Enes Demir, "Doğum sonrası 'Guri', annesi tarafından kabullenmediği için emzirilmedi. Bunu fark edince onu ellerimle besledim ve büyüttüm. Şimdi yaylada, meradayız. Her kuzu annesinin peşinden gittiği gibi 'Guri' de benim peşimden ayrılmıyor. Nerede otursam; yanımda oturuyor. Bir yere gitsem benimle geliyor. Onun annesi gibiyim. Hayvan sevgisi, çok güzel bir duygu. Hayvanı seven onun dilinden anlar. Hayvanlara merhametli olmak lazım. Onlar, Allah'ın dilsiz kulları. Bazı insanlar, hayvanlara karşı merhametsiz; bu çok kötü bir şey" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral

2023-04-05 11:23:18



