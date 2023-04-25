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Muş'ta, 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye kurulan futbol takımı şampiyon oldu

DHA

Muş'ta, 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye kurulan futbol takımı şampiyon oldu


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta genç kızların erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçmek amacıyla 2013 yılında kurulan Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı, oynadığı Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu grupta şampiyonluğa ulaştı. Kulüp başkanı Haldun Bayrak (60), bazen bankadan kredi çekerek kulübü ayakta tutmaya çalıştığını belirterek, "Futbolcu kızların hem spor yapmasını sağladık hem de üniversite hayallerini gerçekleştirerek erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçtik" dedi.
Emekli olan, evli ve 3 çocuk babası Haldun Bayrak, bölgede genç kızların erken yaşta evlendirilmesine engel olmak için, kısıtlı imkanlarla Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'nı kurdu. Merkezde ve köylerde yaptığı taramalarla, ilk sporcularını takıma kazandıran Bayrak, şimdiye kadar 48 sporcunun üniversitelerdeki çeşitli spor dallarına kaydolmasını sağladı. 28 oyuncusu bulunan takım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu grupta şampiyon olarak, Play-off´u garantiledi. Takım şimdi de 2'nci lig için hazırlanıyor.
'YEŞİL SAHALARIN TOZUNU ATIYORLAR'
Büyük hayallerle kurduğu Kadın Futbol Takımı'nda çok güzel işlere imza attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini belirten Bayrak, "2013 yılında Muş'ta kurduğum Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı sayesinde birçok genç kızımız gelinlik yerine forma giyerek düğün salonu yerine; stadyuma gitti. Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı olarak, Türkiye Kadınlar 3'üncü Ligi'nin 19'uncu grubunun şampiyonu olduk. Önümüzde Play-off maçları var. Allah kısmet ederse orada da şampiyon olup, hedefimiz olan ikinci lige çıkacağız. Kızlarımız adeta yeşil sahaların tozunu atıyor" diye konuştu.
'FİNANSMAN KAYNAKLARINI EMEKLİ MAAŞIMLA KARŞILIYORUM'
Kızların futbol oynayıp aynı zamanda eğitim-öğretimlerini sürdürebilmelerini amaç edindiklerini söyleyen Bayrak, "Futbolcu kızlarımızın çoğu spor lisesi öğrencisi. Onları çalıştırıp üniversiteye girmelerini de sağlıyoruz. Muş'ta okuyanlarla yolumuza devam ederken, başka illere gidenlerle de sürekli iletişim halindeyiz. Bugüne kadar 48 sporcumuz beyaz gelinlik giymek yerine üniversite öğrencisi oldu. Bazıları üniversite mezunu oldu, bazıları ise halen öğretimini sürdürüyor. Tek isteğimiz futbol takımımıza gereken desteğin verilmesi. Amacımız kadın futbolunu daha güzel bir konuma getirmek. 10 yıl önce kurduğum kadın futbol takımının finansman kaynaklarını emekli maaşımla karşılıyorum. Bazen bankadan kredi çekiyorum. Az da olsa destek alıyoruz ama yetmiyor. 46 yılımı spora adadım. Futbolcu kızlarımla gurur duyuyorum. Kar, yağmur, çamur, yokluk demeden amatör ruhla sahaya çıktılar ve şu anda hak ettikleri şampiyonluğu kazandılar. Futbolun sadece erkekler için olmadığın bir kez daha gösterdik. Kadınlarımıza destek verilirse yapamayacakları şey yok. Türkiye'de yaklaşık 150 kadın futbol takımı var. Bölgemizde de kadın futbol takımının ilerlemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.
'BİZE GÜVENENLERİ MAHÇUP ETMEDİK'
Takımın orta saha oyuncusu Muş Alparslan Üniversitesi BESYO son sınıf öğrencisi Zelal Aral (23), "Gurupta şampiyonluğumuzu ilan ettik. Çok mutluyuz. Bize güvenenleri mahcup etmedik. Şehrimizi en güzel şekilde temsil ettik. Play-off'ta da başarımızı sürdürürsek ikinci ligdeyiz. Takım kurulma amacını yakalamıştır. Öncelikle çocuk yaşta gelinlik giymedik, kadınların futbol ve spor yapabildiklerini gösterdik. Üniversite okuduk. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Hem okuyup hem de spor yapıyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Destek sizden, başarı bizden olsun. Kulüp başkanımızın bizler için yaptığını hayatımız boyu unutmayacağız" dedi.
KULÜBÜN KURULUŞ AMACINI DUYUNCA TRANSFER OLDU
Özel eğitmen olarak görev yapan takım kaptanı Diyarbakırlı Songül Daşçı (28) ise, "Muş Yağmur Spor´a, Diyarbakır'dan transfer oldum. Kulübün amacını duyar duymaz, tekliflerini kabul ettim ve buraya geldim. Yaklaşık 5 yıldır kulüpteyim. Çok iyi bir takımız. İkinci lige çıkacağımıza inanıyorum. Spora ve gençlere gönül veren bir kulüp başkanımız var. El ele verip belki birinci lige kadar gideriz. Takım arkadaşlarım sahada neler yapabileceklerini çok da güzel gösteriyorlar. Hakkımızda hayırlısı. Erken yaştaki kadınların evliliğini durdurabilmek ve gelinliği erken yaşta giymemek için sahalara kendimizi attık. Spor anlamında, her anlamda kendimizi geliştirme peşindeyiz. Hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-04-25 10:30:07

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