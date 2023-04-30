Muş'ta kar yağışı; 31 yerleşim yolu kapandı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-MUŞ'un yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 31 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Üçevler Grup Köy Yolu'nda ise kar kalınlığı 4 metreye ulaştı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, 31 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Bazı noktalarda kar kalınlığı 1 metreyi aştı. 10 araç da yollarda mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Üçevler Grup Köy Yolu'nda ise kar kalınlığı 4 metreye ulaştı.
Üçevler köyünden kent merkezine dönüş mahsur kaldığını belirten Erol Ulaş, "Bölgede gece boyunca yoğun bir kar yağışı vardı. Nisan ayının son gününde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldık. 1 metreyi bulan bir kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolumuzu açtı. 8-9 araç yolda mahsur kaldık" dedi. Emrah Kurtuluş ise "Gece etkili olan kar yağışından ötürü Muş'a gitmek zorunda kaldık. Geceden bu yana en az 1 metreyi bulan kar yağışımız var. Nisan ayında bu görülmemiş bir şey" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-04-30 18:02:46
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