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Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra PKK, PYD, YPG, SDG ve FETÖ avaz avaz bağırdı (2)

DHA

Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra PKK, PYD, YPG, SDG ve FETÖ avaz avaz bağırdı (2)


MUŞ'TA AÇILIŞA KATILDI
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muş´ta partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. İstasyon Caddesi´ndeki açılışta konuşan Yıldırım, Muş´a 2017 yılında geldiğini ve o vakitte yaşadığı hatırasını anlattı. Yıldırım, "Muş´un benim için çok önemli bir yeri vardır. O gün on binler Muş´un merkezinde toplanmış, kar yağıyor aşağıyı göremiyoruz. Helikopter bir türlü iniş yapamıyor. Sonunda dedim ki biz Muş´u görmeden gidemeyiz. Kale Mahallesinde karın üzerine iniş yaptık ve sizlerle kucaklaştık. Orada söz vermiştik, dedik ki Muş´un içme suyu gelecek. Şimdi Muş´un içme suyu tamamlanmak üzere inşallah açılışını da beraber yapacağız. Yine o zaman 500 yataklı hastane sözü vermiştim. Onu da yapmaya başladık, hayırlı uğurlu olsun. Muş´ta yollar yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ama bir şeye izin vermedik. Yoları böleriz Türkiye´yi böldürtmeyiz. Ne FETÖ ne PKK´lı ne YPG´lisine bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bunun teminatı Muş´tur. 20022022 yılları arasında Muş HasköyBitlis yolunu yaptık mı? Fransa Paris´te böyle bir yol yok. Aynen havaalanı gibi helal olsun. Eğer burada terör olsaydı ve can güvenliği olmasaydı bu yollar yapılır mıydı? Gördüğünüz gibi işimiz hizmet, gücümüz Muş" diye konuştu.
'TERÖR ÖRGÜTLERİ, HEPİMİZE ZARAR VERDİ'
Terör örgütünün Muş başta olmak üzere birçok noktaya zarar verdiğini belirten Yıldırım, "Bu terör örgütleri kime en büyük zararı verdi? Muş, Diyarbakır, Van, Hakkari, İstanbul´a yani hepimize zarar verdi. Türk, Kürt ayırmadan masum insanları katlettiler. Ömrünün baharındaki çocuklarımızı dağa kaldırdılar. Bunlara fırsat verecek miyiz? O halde durmak yok yola devam diyoruz" dedi.
Yıldırım, "Bu 10 gün daha çok çalışacağız. Daha çok hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Bizim adayımız 21 yıldır gecesini gündüzüne katan Recep Tayyip Erdoğan´dır. Altılı Masa döndü durdu, 21 ay sonra adayını açıkladı" diye konuştu.
'BİZ BU TOPRAKLARIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN AZ BEDEL ÖDEMEDİK'
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne diyorlar `14 Mayıs´ta Tayip Erdoğan gidecek, hapishanelerin kapıları kırılacak APO çıkacak.´ Biz bu toprakların bağımsızlığı için az bedel ödemedik. 40 bin şehidimiz on binlerce masum Kürt-Türk vatandaşımız var. Bu iş o kadar kolay değil. Buradan söylüyorum. Millete söz diyorsunuz, peki millete söz derken dağdakilere, bölücülere ve FETÖ´cülere niye bir şey söylemiyorsunuz. Niye demiyorsunuz `bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok. Siz binlerce insanın kanına girdiniz bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok.´ Niye demiyorsunuz? Diyemezsiniz. Çünkü birlikte yol yürüyorsunuz. HDP terör ile ilgili tek bir açıklama yaptı mı? PKK bölücü terör örgütü hepimizin sorunudur. Bunların arkasında hakim güçler vardır. Emperyalist güçler vardır. Amaçları Türkiye´nin büyümesi, gelişmesi ve bölgesinde söz sahibi olmasını önüne geçmektir. Amaçları Türkiye´nin enerjisini terör yolunda tüketmek istemeleridir. Vaktiyle terör örgütleri buraya yatırım yapmamızı engelledi. Alparslan Havalimanı´na eskiden uçak inmezdi. Şimdi yılda 500 bine yakın insan Muş´a geliyor. Fabrikalar açılıyor, tarım alanları sulanıyor ve Muş´ta refah akmaya devam ediyor. Onun için gün bu gündür. Bugün bir ve beraber olma günüdür. Ülkemize yıllardan beri kötülük yapan dış mihraklara en güzel cevabı 14 Mayıs´ta verme günüdür." (DHA)Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-05-03 22:48:53

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