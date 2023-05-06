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Çığ faciasından etkilenen öğrenciler, 'akıllı yelek' geliştirdi 

DHA

Çığ faciasından etkilenen öğrenciler, 'akıllı yelek' geliştirdi 


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta ortaokul öğrencileri Betül Yıldırım (12) ile Nudem Taşkesen (12), Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020'de yaşanan çığ faciasından etkilenip, arama-kurtarma ekipleri için 'akıllı yelek' geliştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eklemelerin yapıldığı 'akıllı yelek' projesi, Teknofest'te de 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Afetlere müdahale eden ekiplerin giymesi için tasarlanan akıllı yelek, personele ilişkin bilgi veriyor. Yeleği giyen bir personelin 3 dakika hareketsiz kalması durumunda, uyarı sistemi devreye giriyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020'de yaşanan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciası ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri Betül Yıldırım ile Nudem Taşkesen, arama-kurtarma ekipleri için 'akıllı yelek' geliştirdi. Öğrenciler, akıllı yeleği, Türkçe öğretmenleri Ferhan Ulu eşliğinde 5 ay boyunca çalışıp, 2 bin TL'ye mal etti. Proje, aynı zamanda Teknofest'te 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Başta AFAD olmak üzere afetlere müdahale eden ekiplerin giymesi için tasarlanan akıllı yelek, personele ilişkin bilgi veriyor. Yeleği giyen bir personelin 3 dakika hareketsiz kalması durumunda, uyarı sistemi devreye giriyor. 3 kilogram ağırlığındaki yelekte; otomatik aydınlatma sistemi, hayati organları korumak için metal plaka, tehlikeli gazlara karşı gaz sensörü, şarj işlemleri için 12 bin miliamper batarya sistemi, iletişim ve koordinasyon için uzaktan çalışan renkli sistem ile kaza ve baygınlık durumunu algılayan ikaz sistemi bulunuyor.
'DEPREMDEN SONRA EKLEMELERDE BULUNDUK'
Projeyi geliştiren öğrencilerden Betül Yıldırım, "Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Geçidi'nde 2020 yılında bir çığ faciası gerçekleşti. Bu çığ faciasından hocamız bizlere bahsetti. Biz de bundan etkilenerek arama-kurtarma faaliyeti yürütenler için bir yelek geliştirmeye karar verdik. Ama Kahramanmaraş merkezli deprem faciası yaşandıktan sonra bu yeleğimizi depreme yönelik değiştirdik ve eklemelerde bulunduk. Bu yaptığımız proje ile İstanbul'da 6'ncısı düzenlenen Teknofest'e katıldık. 36 bini aşkın projenin katılım sağladığı 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi' kategorisinden Türkiye birincisi olarak çıktık. Bunun gururunu yaşadığımız için çok mutluyuz. Bu projeyi ayrıca yaşadığımız şehre getirdiğimiz için de çok gururluyuz" dedi.
'TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK'
Nudem Taşkesen ise geliştirdikleri projeye ilişkin, "Çalışma durumunu gösteren akıllı yelek projemiz; AFAD çalışanlarının saha tecrübeleri ve konu ile ilgili araştırmalarımız üzerine inşa edilmiştir. Afet ve acil durumlarda arama-kurtarma ekiplerinin kabiliyetlerini etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayıp, onların güvenliğini de arttıracak bir projedir. Projemiz ile Türkiye birincisi olduk ve ödülümüzü Selçuk Bayraktar'ın elinden aldık. Bu projeler gibi birçok proje yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
'GURUR KAYNAĞIMIZ OLDULAR'
Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veli Elitaş da "Bu proje, 5 ayı aşkın bir süreçte meydana geldi. Bu süreçte takımımız ciddi fedakarlık gösterdi. Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç her gün çalıştılar. Bazen geç uyudular, bazen erken kalktılar. Ama nihayetinde bugüne kadar ilimize gelmeyen bir başarı ile geldiler. Hem okulumuzun hem ilimizin gurur kaynağı oldular. Böyle projelere destek vermekten hiç pişman olmadık. Bundan sonra da inşallah çok daha güzel neticelerle ilimize katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-05-06 10:41:22

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