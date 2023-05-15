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Muş'ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

DHA

Muş'ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ,(DHA)CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Muş'ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.
Son nüfus sayımının ardından milletvekili sayısı 4'ten 3'e düşen Muş'ta 242 bin 647 kayıtlı seçmenden 191 bin 77'si sandık başına gitti. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre 861 sandıkta kullanılan oyların 183 bin 811'i geçerli sayıldı. 7 bin 266 oyun geçersiz sayıldığı, CHP'nin seçime girmediği Muş'ta partilere dağılım şöyle oldu:
AK Parti 37 bin 707, Yeşil Sol Parti 94 bin 655, MHP 30 bin 574, İYİ Parti 10 bin 220. 
Yeşil Sol Parti'den Sezai Temelli (60) ve Sümeyye Boz (38), AK Parti'den Mehmet Emin Şimşek (59) milletvekili olarak TBMM'ye girmeyi hak kazandı. AK Parti'nin Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek üçüncü kez vekil oldu. 
AK PARTİ, MEHMET EMİN ŞİMŞEK
AK Partili Mehmet Emin Şimşek, 1964, doğumlu. Ahmet ve Necla çiftinin oğlu. İnşaat Mühendisi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesini bitirdi. Türkiye'nin 63 ilinde kamu yatırımlarında görev yaptı. 25 ve 26'ıncı dönemde Muş Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeliği yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 2 çocuk babasıdır.
YEŞİL SOL, PARTİ SEZAİ TEMELLİ
Sezai Temelli, 1963 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, akademisyen olarak yer aldığı İstanbul Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edildi. 25'inci dönemde İstanbul Milletvekili 27'nci dönemde Van Milletvekili seçildi. Kuruluş çalışmalarında yer aldığı HDP'de 2018 -2020 yılları arasında eş genel başkanlık yaptı. 
YEŞİL SOL PARTİ, SÜMEYYE BOZ
Sümeyye Boz, 1985 Muş Bulanık doğumlu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji mezunu. 2015 yılında Van İpekyolu Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü'nde eğitim koordinatörlüğü görevini yürütürken, kayyum tarafından işten çıkarıldı. 2019 yerel seçimlerinden sonra belediye eş başkan danışmanı olarak görev aldığı İpekyolu Belediyesi'nden yeniden kayyum ataması yapılmasıyla işten atıldı.
 DHA-Politika Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-05-15 14:21:18

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