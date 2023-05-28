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Sandık başına oğlunun sırtında gitti

DHA

Sandık başına oğlunun sırtında gitti


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta Dilber Tunç (83), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına oğlunun sırtında gitti.
Muş'un Yeşilyurt Mahallesi´nde oturan parkinson hastası 10 çocuk annesi Dilber Tunç, asansörü olmayan 3´üncü kattaki evinden oğlunun sırtında indirildi. Burada otomobile bindirilen Dilber Tunç, oy kullanacağı İlyas Sami İlkokulu'na götürüldü. Oğlu Kasım Tunç´un yeniden sırtına aldığı Dilber Tunç, 1180 nolu sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü. Dilber Tunç, burada tercihini yaptıktan sonra zarfın içerisine koyduğu oy pusulasını yine oğlunun sırtında sandığa attı.
Kasım Tunç, "Evde oy kullanma işlemini kaçırdık. Bu yüzden annemin isteği üzerine onu sırtıma alıp evden aşağı indirdim. Buradan otomobile bindirip oy kullanacağı sandık başına getirdim. Tekrar sırtıma alıp, sandık başına götürdüm. O da oyunu kullandı. Annem gibi tüm halkımızın oyları hayırlı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-05-28 13:37:03

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