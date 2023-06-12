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3'üncü ligde şampiyon olan Muşlu kızlar, Play-Off maçlarına gidemiyor

DHA

3'üncü ligde şampiyon olan Muşlu kızlar, Play-Off maçlarına gidemiyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- TFF Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu grupta şampiyon olan Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı, 14 Haziran'da başlayacak ve 2'nci Lig'e yükselecek takımın belirleneceği Play-Off maçlarına gidemiyor. Ulaşım, konaklama ve yiyecek masrafı 15-20 bin lira bulanamadığı için maça gidemeyecek olan sporcular büyük üzüntü yaşıyor. Kulüp Başkanı Haldun Bayrak, "Kızlarımızın erken yaşta evlendirilmesini önlemek amacıyla kurduğumuz takım grubunda şampiyon oldu ama maddi imkansızlıklar yüzünden Play-Off maçlarına gidemiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz" dedi. 
Muş'ta yaşayan 3 çocuk babası Haldun Bayrak, bölgede genç kızların erken yaşta evlendirilmesine engel olmak için, kısıtlı imkanlarla Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'nı kurdu. Merkezde ve köylerde yaptığı taramalarla, ilk sporcularını takıma kazandıran Bayrak, şimdiye kadar 48 sporcunun üniversitelerdeki çeşitli spor dallarına kaydolmasını sağladı. 28 oyuncusu bulunan takım, 2022-2023 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu grupta şampiyon olmayı başardı. 
TFF 2'nci Lig'e yükselme hedefiyle 14 Haziran'da Nevşehir Ürgüp'te oynayacakları Manisa Salihli Öz Gençlerbirliği maçı için çalışmalarını sürdüren Yağmurspor kulübünün kızları, aldıkları haberle şok oldu. Kulüp başkanı Haldun Bayrak, Nevşehir'e gidebilmek için gerekli kaynağı bulamadığını açıkladı. Ulaşım, konaklama, yiyecek masrafı için gerekli olan 15-20 bin lira bulunamayan takımda, genç kızların hayalleri ve hedefleri para engeline takıldı. Kulüp Başkanı Haldun Bayrak, şunları söyledi:
 "2013 yılında bu takımı kurduğumuzda, tek bir hedefimiz vardı; bölgemizde genç yaşta kızlarımızın erken yaşta evlendirilmesini önlemek ve spora yönlendirmek. 2023 yılında ligde şampiyonluk hedefimize ulaştık. Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı TFF 3'üncü Lig'de grubunda şampiyon oldu. Şu anda önümüzde Play-Off maçımız var. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Manisa Salihli Öz Gençlerbirliği ile 14 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te maçımız oynanacak. Maça maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyoruz. Sporcularımız, öğrencilerimiz şu anda çok üzgün durumda. Ben de çok üzgün bir durumdayım. Bugüne kadar emekli maaşım ve bankalardan aldığım kredilerle takımı yürütmeye çalıştım. Ama benim de gücüm bir yere kadar. Biz devlet büyüklerimizden takımımıza destek çıkmalarını istiyoruz. Bugün yola çıkmamız gerekirken maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyoruz. Kızlarımız çok üzgün, gerçekten emeklerine yazık oluyor. Ben de üzülüyorum. Kar kış, yağmur ve çamur demeden mücadele ettiler. 19'uncu grubun şampiyonu oldular ama maalesef takımımıza herhangi bir destek gelmedi."
DESTEK BEKLİYORUZ
Futbolcu Derya Ekici, "Kadınların erken yaşta evlendirilmemesi amacıyla bu takımda mücadele veriyoruz. Böylelikle şampiyon olarak, kendi grubumuzun birincisi olduk. Ama şu anda destek göremediğimiz için pek bir şey yapamıyoruz. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çarşamba günü maçımız var ama bizlere imkan olmadığı için gidemeyeceğiz. Devlet büyüklerimiz ve iş insanlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.
BU KADAR EMEK VE ÇABANIN BOŞA GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ
Kurulan takım üzerinde verdikleri emek ve çabanın boşa gitmesini istemediklerini ifade eden futbolculardan Gönül Açıkgöz ise şunları söyledi:
"2013 yılında genç kızların erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçebilmek için kurulan bu takım 2023 yılında şampiyon oldu. Nevşehir ilinde bir maçımız var. Ama bu maça biz çıkamıyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyoruz. Bu takıma her birimiz farklı bir ilden geldik. Kar kış demeden bu takımda emek verdik. Mücadelemiz sonucu şampiyonluğa ulaştık, bu şampiyonluğunu devamını getirmek istiyoruz. Bu kadar emek ve çabanın boşa gitmesini istemiyoruz."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-06-12 11:31:06

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