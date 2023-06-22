Muş'ta, okul çatısında çıkan yangın korkuttu



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde, çatısında güneş enerjisi paneli bulunan 4 katlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını 1,5 saatte kontrol altına alırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ise alevlerin büyüme ihtimaline karşı bölgede hazır bulundu.

'OKULUMUZU TEKRAR EĞİTİMÖĞRETİM SEZONUNA HAZIRLAYACAĞIZ'

Yangının çıktığı okula gelen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin B blok çatısında yaklaşık 18.00 sularında henüz kesin tespit edemediğimiz bir nedenle yangın çıktı. Yangın zamanında kontrol altına alınarak soğutma çalışması sürdürülmektedir. Allah'a şükür yangın çatıda başlayıp çatıda son buldu. Sınıfımıza, okulun diğer bölümlerine yangın geçmeden kontrol altına alındı. Emeği geçen başta Muş Belediyesine ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Okulumuzda A blokta GES var. Ürettiğimiz enerjiyi satıyoruz. B blokta panel daha az. Henüz kesin tespit edemedik ama GES panellerimiz de zarar gördü. İnşallah bunları da onaracağız, okulumuzu tekrar eğitimöğretim sezonuna hazırlayacağız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2023-06-22 20:55:45



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