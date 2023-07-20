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        Muş'ta trafik kazası: 1´i bebek 8 kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 22:53
        Muş'ta trafik kazası: 1´i bebek 8 kişi yaralandı

        Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolunun 10´uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 49 AL 996 plakalı hafif ticari araç ile 42 AJM 859 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

        Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

        2023-07-20 22:52:32

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