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        Malazgirt'te bu yıl 'Selçuklu Karargahı' olarak bilinen bölgede kazı yapılacak

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 09:36
        Malazgirt'te bu yıl 'Selçuklu Karargahı' olarak bilinen bölgede kazı yapılacak

        Asena TUTAR/MALAZGİRT(Muş),(DHA)-ANADOLU'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın tespit edilmesi için başlatılan kazı çalışmalarının 2023 yılı ikinci etabı, Selçuklu Karargahı olarak bilinen bölgede yapılacak. Bölgede daha önce tespit edilen mezarlar tek tek açılırken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, "Hem savaş alanını noktasal olarak tespit etmek için metal buluntular hem de insan kayıplarına dönük bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kapsamında 2020'de kazı çalışması başlatıldı. Her yıl belirli periyodlarla devam eden kazıların bu yılki etabı, Selçuklu Karargahı ya da Selçuklu Şehitliği olarak bilinen bölgede gerçekleştirilecek. 12 üniversiteden 40 akademisyenin katıldığı kazı kapsamında tespit edilen mezarlar, açılmaya başlandı.

        'MEZARDAKİ BİREYLER; ERKEK, ÖLÜM NEDENLERİ TRAVMATİK'

        Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi T Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, "Savaş alanın tam ortası diyebileceğimiz bir mevki, Afşin Mahallesi'ndeyiz. Malazgirt'te 7,5 kilometre uzaklıkta 1640 rakım yüksekliğinde bir yerleşimdeyiz. İlk araştırma çalışmalarımızda buranın çok eskilere giden bir yerleşim olduğu izlenimi edindik. Geçen yıl bu sahada yaptığımız çalışmalarda hatta 2021 yılı araştırmalarımızda burada bir Müslüman mezarlığı olduğunu fark ettik. 2022 yılında yaptığımız sondaj kazılarında elde ettiğimiz gömüler ve burada elde ettiğimiz kemik analizlerin karbon 14 sonuçları 11'inci yüzyılı gösterdi. Bariz bir şekilde bu mezarlardan çıkan bireyler; 25-30 yaş aralarında yetişkin erkek ve ölüm sebepleri travmatik ölüm (kafalarına aldığı bıçak, balta darbesi ile ölümleri). Karbon 14 sonuçları, bu alanda daha yoğun bir çalışma yapmamız gerektiğini ortaya koyduğu için bu yılki çalışmamıza ağırlıklı bir şekilde burada yürütüyoruz" dedi.

        AFŞİN KÖYÜNDE YOĞUN ÇALIŞMA

        Bölgede 2 bine yakın gömü ve 30'a yakın bireye ait mezarlar tespit edildiğini belirten Çevik, "Malazgirt Savaşı ile ilgili Selçuklu Şehitliği ve karargahı olabileceği ihtimali üzerinde Afşin köyündeki kazı alanında çalışmaları yoğunlaştırdık. Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Metin Karakaya hocamızın başkanlığında antropolog ve arkeolog arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Hem savaş alanın noktasal olarak tespit etmek için savaşa ait metal buluntular hem de insan kayıplarına dönük bir çalışma yürütüyoruz. Buranın da hem Selçuklu Karargahı ve dolayısıyla bir Selçuklu Şehitliği olma ihtimali üzerinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürülüyor" diye konuştu (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR

        2023-07-23 09:35:42

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