Emniyet bahçesinde yaralı bulunan balabana tedavi

Asena TUTAR/ MALAZGİRT (Muş), (DHA)MUŞ'un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan, nesli tehlike altındaki balaban kuşu, tedaviye alındı.

İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve ekibi tarafından yakalanıp korumaya alınan balaban kuşu, polislerin haber vermesiyle adrese gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Meltem Sarı'ya teslim edildi. Nesli tehlike altında olan balaban kuşuna ilk müdahalesi de emniyette yapıldı. Kuşun bitkin ve vitaminsiz kaldığını söyleyen veteriner hekim Sarı, "Gerekli vitaminler ve güçlenmesi için yemler verdik. Kuşun durumu iyi. Rehabilitasyon merkezine gönderilerek oradaki bakımları devam edecek" diye konuştu.

Kontrolleri yapılan kuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Malazgirt Şube Şefliği aracılığıyla Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR

2023-08-03 16:16:59