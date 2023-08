Bakan Yardımcısı Tiryaki, Malazgirt´te incelemelerde bulundu

Asena TUTAR/MALAZGİRT (Muş), (DHA)TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü etkinlikleri öncesi Malazgirt'te incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyet ile ilçeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Kaymakam Göksu Bayram, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, İlçe Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç tarafından karşılandı. Tiryaki ve beraberindekiler, ilk olarak 26 Ağustos etkinliklerinin yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı´nı ziyaret etti. Etkinlik alanını gezen bakan yardımcısı yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Malazgirt kale surlarını ve tarihi kale içini de gezen Tiryaki, tarihi mekanlar hakkında da bilgi aldı. Bölgede kazı yapan Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Sait Sütcü de çalışmaları anlattı.

`SULTAN ALPARSLAN´IN ORDULARI İLE KONUŞLANDIĞI BÖLGEDEYİZ´

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Binlerce yıl önce ecdadın Anadolu´nun topraklarına ayak bastığı yerde her yıl biliyorsunuz hem devlet hem de millet olarak 26 Ağustos´taki törenlerin yapıldığı Sultan Alparslan'ın orduları ile konuşlandığı bölgedeyiz. Her yıl tören öncesi bakanlık olarak Milli Parklar Genel Müdürlüğü´nden arkadaşlarla beraber yapılan çalışmaları yerinde nezaret etmek için buradayız. İlçe kaymakamımız, belediye başkanımızı ziyaret ettik. Törenlere yönelik hazırlıklar bir kez daha gözden geçirdik. Aynı zamanda şehir surları ile kaplı iç kalenin içinde bir gezintiye çıktık. Maalesef birçok yerde görüldüğü gibi ihmal edilen bir durum var. Buranın restorasyonu ile ilgili üniversiteden arkadaşlar çalışmalar yapıyorlar. Bu konuda da bilgi aldık inşallah bakanlığımız, üniversiteler ve buradaki yerel yönetimlerle birlikte kendi orijinal haline bir an önce kavuşması gereken bir yer kale, surlar, surların içi ve iç kale aynı olmak üzere. Elbette geçmiş yıllarda ihmal var, hepimizin belki ihmali ama çalışmaların başlamış olması umut verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

`ÜMİT EDİYORUM Kİ ÜLKEMİZ BU TÜR ESERLERLE ORİJİNAL HALİNE KAVUŞUR´

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sultan Alparslan diyarı Malazgirt´i önemsediğini söyleyen Tiryaki, "Her yıl Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçeleri başta olmak üzere bu törenleri Sayın Cumhurbaşkanımız önemsiyor. Ülke olarak önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız hem Ahlat´ta bir gece kalıyor sonra 26 Ağustos'ta burada yapılan törenlere de mutlaka katılıyor. Bu program öncesi yapılan çalışmaları yerinde nezaret etmek üzere Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Bey´in de ilgi ve alakaları var. Bakan yardımcısı olarak ben geldim hem çalışmalara hem de burada özellikle iç kaledeki duruma burada yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde görmek için buradayım. Çalışmalar başlamış, ümit ediyorum bundan sonra hızlanır. Ülkemiz tekrar bu tür eserlerle orijinal haline kavuşmuş olur" dedi.

