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        Malazgirt'te zaferin 952'nci yılı kutlamaları başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:15 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:16
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        Malazgirt'te zaferin 952'nci yılı kutlamaları başladı
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        Asena TUTAR/ MALAZGİRT (Muş), (DHA)MUŞ'un Malazgirt ilçesinde 2426 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Malazgirt Zaferi´nin 952'nci yılı etkinlikleri başladı. 

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliklerin başlangıç törenine Muş Valisi Avni Çakır, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

        Törende konuşan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, "Bugün Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümüdür. Bizi tekrar bugünde bir araya getiren Allah'ıma hamdolsun. 952 yıl önce ecdadımız bu vatanı bize miras bıraktı. Allah'a şükürler olsun biz vatanı kendimize yurt edindik, muhafaza ettik. Bu kıyamete kadar sürecektir" dedi.

        Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bin yıl önce hikayemizin başladığı yerdeyiz. Malazgirt'e niye gidiyorsunuz dediklerinde 'Malazgirt'e toprağı dinlemeye gidiyoruz. Bu toprakların bize söyleyecekleri var. Burası hikayemizin başladığı yerdir. Bin yıl önce Türk'ün, Kürt'ün, Çerkez'in, Laz'ın Arap'ın, Alevi'nin Sünni'nin, bir ve beraber olarak büyük bir yolculuğa başladığı yerdir. Bin yıldır bu topraklar varoluş hikayemizin başladığı yerdir. Hatırlamak, kendimize gemek için Malazgirt'e geliyoruz. Malazgirt bizi diri tutan, bir tutan, kardeş tutan mayanın atıldığı yerdir. Malazgirt'e Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Horasan Erenleri'ni, Hacı Bektaşı Veli'yi dinlemeye geliyoruz. Dedemiz Sultan Alparslan'ı dinlemeye geliyoruz. 26 Ağustos bizim ahitleşme günümüzdür. Buradan dünyaya en güzel mesajı veriyoruz. Malazgirt, bizim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışımızın bin yıllık referansıdır" diye konuştu. 

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, muhteşem bir zaferi coşkuyla kutlamak için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

        Açılış konuşmalarının ardından tören Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu yerde devam etti. 16 tematik çadırda illerin gelenek ve görenekleri tanıtılırken, bir taraftan da halk oyunları gösterileri yapıldı. Malazgirt yerel atlar koşusu, atlı cirit gösterisi yapılan törende en güzel hayvan yarışması düzenlendi. Programda jandarmaya ait köpeğin gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Buzağı güzellik yarışması yapılan kutlama alanında kadınlar, kurulan stantlarda yaptıkları yöresel yemekleri satarak bütçelerine gelir sağladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR

        2023-08-24 18:14:51

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