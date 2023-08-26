Muş'a şehit ateşi düştü (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk´un cenazesi helikopterle Muş Hava Meydan Komutanlığı´na getirildi. Buradaki törenin ardından şehit askerin cenazesi baba ocağı Hasköy ilçesine götürüldü. Kulzühtü Camii´ne getirilen şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Gülsen Selçuk ile kardeşleri ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehit Selçuk´un Varto´da görev yapan ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş İzzet Selçuk, cenaze törenine üniformasıyla katıldı. Cenaze namazı sonrası Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk, Hasköy´e bağlı Elmabulak köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2023-08-26 18:34:07