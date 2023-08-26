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        Muş'a şehit ateşi düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 18:35 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:36
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        Muş'a şehit ateşi düştü (2)
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        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk´un cenazesi helikopterle Muş Hava Meydan Komutanlığı´na getirildi. Buradaki törenin ardından şehit askerin cenazesi baba ocağı Hasköy ilçesine götürüldü. Kulzühtü Camii´ne getirilen şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Gülsen Selçuk ile kardeşleri ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehit Selçuk´un Varto´da görev yapan ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş İzzet Selçuk, cenaze törenine üniformasıyla katıldı. Cenaze namazı sonrası Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk, Hasköy´e bağlı Elmabulak köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

        2023-08-26 18:34:07

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