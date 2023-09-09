Balık tutarken nehre düşüp boğuldu

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eralan köyü yakınındaki şehitlik mevkisinde bulunan Murat Nehri'ne, arkadaşlarıyla giden Abdulkadir Süzme, balık tutarken ayağının kayması sonucu suya düştü. Yüzme bilmeyen Abdülkadir Süzme, akıntıya kapıldı. Kısa bir süre sonra bölgeden geçen trenin makinisti, Süzme´nin akıntıya kapıldığı noktadan biraz uzakta su yüzeyindeki kişiyi görüp, telsizle ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gidene kadar çevredeki vatandaşların sudan çıkardığı Abdükadir Süzme, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Muş Gar Müdürlüğü'nde görevli Yadigar Yılmaz, "Tren, Muş Garı'ndan hareket ettikten 2 dakika sonra istasyon şefi beni arayarak, `Az önce giden trenin makinisti anons geçti, bir ceset suyun üzerinde yüzüyor´ dedi. Ben de hemen kızımı ve amcamın oğlunu arayıp olay yerine gitmek için araba istedim. Gittiğimizde 3 genç şoka girmiş şekilde bağırıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumda amcalarının oğlunun boğulduğunu söylediler. Bana yeri tarif ettiler. Suyun akış yönünü kontrol ederek aşağı indim ve orada omuzlarından iki taşın arasına sıkıştığını gördüm. Hemen 112 çağrı merkezine haber verdim. O sırada gelen vatandaşlarla birlikte cesedi sudan çıkardık. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahaleye rağmen genci kurtaramadılar" diye konuştu.