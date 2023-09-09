Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Balık tutarken nehre düşüp boğuldu

        MUŞ´ta MuratNehri´ndebalık tutarken ayağı kayıp suya düşen sağlık memuru Abdülkadir Süzme (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:56 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık tutarken nehre düşüp boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eralan köyü yakınındaki şehitlik mevkisinde bulunan Murat Nehri'ne, arkadaşlarıyla giden Abdulkadir Süzme, balık tutarken ayağının kayması sonucu suya düştü. Yüzme bilmeyen Abdülkadir Süzme, akıntıya kapıldı. Kısa bir süre sonra bölgeden geçen trenin makinisti, Süzme´nin akıntıya kapıldığı noktadan biraz uzakta su yüzeyindeki kişiyi görüp, telsizle ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gidene kadar çevredeki vatandaşların sudan çıkardığı Abdükadir Süzme, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Muş Gar Müdürlüğü'nde görevli Yadigar Yılmaz, "Tren, Muş Garı'ndan hareket ettikten 2 dakika sonra istasyon şefi beni arayarak, `Az önce giden trenin makinisti anons geçti, bir ceset suyun üzerinde yüzüyor´ dedi. Ben de hemen kızımı ve amcamın oğlunu arayıp olay yerine gitmek için araba istedim. Gittiğimizde 3 genç şoka girmiş şekilde bağırıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumda amcalarının oğlunun boğulduğunu söylediler. Bana yeri tarif ettiler. Suyun akış yönünü kontrol ederek aşağı indim ve orada omuzlarından iki taşın arasına sıkıştığını gördüm. Hemen 112 çağrı merkezine haber verdim. O sırada gelen vatandaşlarla birlikte cesedi sudan çıkardık. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahaleye rağmen genci kurtaramadılar" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        Muş'ta balık tutmaya çalışırken Murat Nehri'ne düşen kişi boğuldu
        Muş'ta balık tutmaya çalışırken Murat Nehri'ne düşen kişi boğuldu
        "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışında sporcular Malazgirt'e ulaştı
        "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışında sporcular Malazgirt'e ulaştı
        Malazgirt'te hasadın tamamlanmasıyla saman satışları başladı
        Malazgirt'te hasadın tamamlanmasıyla saman satışları başladı
        Muş'ta Karasu Nehri'nde ıslah çalışmaları sürüyor
        Muş'ta Karasu Nehri'nde ıslah çalışmaları sürüyor
        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu
        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu
        Muş'ta serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
        Muş'ta serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu