Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta düğünde tabanca ile açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

        MUŞ´abağlı Yazla köyünde açık alanda düzenlenen düğünde bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 00:33 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta düğünde tabanca ile açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ´abağlı Yazla köyünde açık alanda düzenlenen düğünde bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 26 kilometre mesafedeki Yazla köyünde meydana geldi. Köyde akşam saatlerinde başlayan düğünde bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonuca kurşunların isabet ettiği Yusuf Yeryüzü (16) ve Rojhat Kandemir (17) yaralandı. Düğündeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rojhat Kandemir'in tedavisine burada devam edilirken, durumu ağır olan Yusuf Yeryüzü, Van'a sevk edildi. Güvenlik güçleri, düğünde kimin ateş ettiğini belirlemek için inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        EURO 2024'teyiz!
        EURO 2024'teyiz!
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
        10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid

        Benzer Haberler

        Malazgirt savaş alanı, dijital teknolojilerle araştırılıyor
        Malazgirt savaş alanı, dijital teknolojilerle araştırılıyor
        Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti
        Malazgirt 1071 Spor Kulübü, 8 sporcu transfer etti
        Bulanık'ta kurum amirleri ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı
        Bulanık'ta kurum amirleri ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı
        Muş'ta 15 bin dekara ekilen silajlık soyanın hasadı yapıldı
        Muş'ta 15 bin dekara ekilen silajlık soyanın hasadı yapıldı
        Muş'ta "Malazgirt 1. Kavun Festivali" düzenlendi
        Muş'ta "Malazgirt 1. Kavun Festivali" düzenlendi
        Muş'ta besicilere yönelik suni tohumlama desteği devam ediyor
        Muş'ta besicilere yönelik suni tohumlama desteği devam ediyor