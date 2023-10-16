Düğünde tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı MUŞ´abağlı Yazla köyünde açık alanda düzenlenen düğünde tabancayla ateş ederek 2 kişi yaraladığı tespit edilen D.A., jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

MUŞ´abağlı Yazla köyünde açık alanda düzenlenen düğünde tabancayla ateş ederek 2 kişi yaraladığı tespit edilen D.A., jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine 26 kilometre mesafedeki Yazla köyünde meydana geldi. Köyde akşam saatlerinde başlayan düğünde bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonuca kurşunların isabet ettiği Yusuf Yeryüzü (16) ve Rojhat Kandemir (17) yaralandı. Düğündeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rojhat Kandemir'in tedavisine burada devam edilirken, durumu ağır olan Yusuf Yeryüzü, Van'a sevk edildi. 2 yaralının hastanede tedavileri devam ediyor.

Düğünde ateş eden kişinin belirlenmesi için jandarma soruşturma başlattı. Yapılan incelemede tabancayla ateş eden kişinin aynı köyde yaşayan D.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan D.A., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.