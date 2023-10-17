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        Modifiye araç tutkunları Muş'ta buluştu

        MUŞ´tadüzenlenen etkinlikte, modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Farklı renk ve modellerde araçların sergilendiği etkinlikte drift yapan sürücüler, izleyenleri heyecanlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:30
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        Modifiye araç tutkunları Muş'ta buluştu
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        MUŞ´tadüzenlenen etkinlikte, modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Farklı renk ve modellerde araçların sergilendiği etkinlikte drift yapan sürücüler, izleyenleri heyecanlandırdı.

        Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı önündeki boş arazide düzenlenen etkinliğe farklı kentlerden gelen sürücüler, birbirinden ilginç modifiye araçlarıyla katıldı. Oyuncaklarla süslenenlerin yanı sıra, üzerinde kefenli cenaze taşıyan araçların da yer aldığı etkinliğe, gençler danslarıyla renk kattı. Ardından direksiyona geçip drift yapan sürücüler, izleyenleri heyecanlandırdı.

        Modifiye aracı nedeniyle çok sayıda ceza yemesine rağmen tutkusundan vazgeçmediğini belirten Semih Akaydın, "Modifiye tutkunuyum. Muş'ta ilk defa resmi olarak bir modifiye fuarı düzenlendi. 200 bin TL harcayarak hazırladığım aracımla bu fuara katıldım. Bunca zaman modifiye yüzünden ceza yememe rağmen, halen buradayım" dedi.

        Muş'ta ilk defa modifiye araçlar için buluşma toplantısı gerçekleştirildiğini ifade eden Murat Uygur ise "Buradaki araçlara sınırsız sayıda masraflar yapıldı. Çok sayıda araç, katılım sağladı. Bizler bu hayatı, modifiye edilmiş araçları seviyoruz. Biz tutkunların en önemli sorunu yakıt fiyatları" diye konuştu.

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