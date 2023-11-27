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        Muş'ta fırtına; 4 iş yerinin çatısı uçtu

        MUŞ'tagece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 iş yerinin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:50
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        Muş'ta fırtına; 4 iş yerinin çatısı uçtu
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        MUŞ'tagece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 iş yerinin çatısı uçtu.

        Muş'ta 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Fırtına nedeniyle, Muş-Bitlis yolunda bulunan Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinin çatısı uçtu. İş yeri sahipleri etrafa saçılan çatı parçalarını bir araya topladı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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