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        Muş'ta keçi sürüsünün karda zorlu yolculuğu

        MUŞ'ta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede keçi sürüsü, 4 saat süren yolculuğun ardından 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyüne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:45
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        Muş'ta keçi sürüsünün karda zorlu yolculuğu
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        MUŞ'ta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede keçi sürüsü, 4 saat süren yolculuğun ardından 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyüne getirildi.

        Muş'a 50 kilometre uzaklıkta, 1800 rakımda kurulu Yukarıyongalı köyünde otlatılan keçi sürüsü, yaz başında Omurlar mezrasına getirildi. 6 ay sonra mezrada yem bitince sürünün yeniden köye getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine sürü sahibi Eyüp Omar ile çobanlar, köpek eşliğinde yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede 4 saatlik yolculuk sonrası sürü, Yukarıyongalı köyüne getirildi. 6 kilometrelik yolculuğun ardından keçilere yem verildi.

        Eyüp Omar, "Hayvanlarımızı Omurlar mezrasında besliyorduk ve bugün itibarıyla köye getirdik. Mezradan köyümüze olan mesafe 6 kilometredir. Baya bir zorluk çektik; yolda sis ve kar vardı. Çok şükür, 4 saatlik yolculuk sonrasında sağ salim köyümüze geldik. Çile çektik, zorluklar ile 4 saatte köye geldik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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