Muş'ta keçi sürüsünün karda zorlu yolculuğu
MUŞ'ta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede keçi sürüsü, 4 saat süren yolculuğun ardından 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyüne getirildi.
MUŞ'ta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede keçi sürüsü, 4 saat süren yolculuğun ardından 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyüne getirildi.
Muş'a 50 kilometre uzaklıkta, 1800 rakımda kurulu Yukarıyongalı köyünde otlatılan keçi sürüsü, yaz başında Omurlar mezrasına getirildi. 6 ay sonra mezrada yem bitince sürünün yeniden köye getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine sürü sahibi Eyüp Omar ile çobanlar, köpek eşliğinde yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede 4 saatlik yolculuk sonrası sürü, Yukarıyongalı köyüne getirildi. 6 kilometrelik yolculuğun ardından keçilere yem verildi.
Eyüp Omar, "Hayvanlarımızı Omurlar mezrasında besliyorduk ve bugün itibarıyla köye getirdik. Mezradan köyümüze olan mesafe 6 kilometredir. Baya bir zorluk çektik; yolda sis ve kar vardı. Çok şükür, 4 saatlik yolculuk sonrasında sağ salim köyümüze geldik. Çile çektik, zorluklar ile 4 saatte köye geldik" dedi.
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