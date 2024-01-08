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        Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı: 2 yaralı

        MUŞ´ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj, ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilin hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 23:34 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:35
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        Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı: 2 yaralı
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        MUŞ´ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj, ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilin hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Bitlis-Muş yolu üzerinde meydana geldi. Hasköy ilçesi istikametinden Muş'a gelen Ömer İnanç (28) yönetimindeki 65 EY 570 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil, ağaç ve aydınlatma direğine de çarpan durabildi. Kazada otomobildeki sıkışan sürücü İnanç ile yanındaki Fırat Koçar (32), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri de karayolunda önlem alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla çekilirken, aracın hız göstergesinin 240 kiloketrede takılı kaldığı dikkati çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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