Cenaze götürürken çamura saplanan otobüs, traktörle kurtarıldı
İSTANBUL'dan Muş'un Bulanık ilçesine cenaze götürürken Varto ilçesi yakınlarında stabilize yolda çamura saplanan otobüs, traktörle çekilerek kurtarıldı.
İSTANBUL'dan Muş'un Bulanık ilçesine cenaze götürürken Varto ilçesi yakınlarında stabilize yolda çamura saplanan otobüs, traktörle çekilerek kurtarıldı.
Muş´un Bulanık ilçesine cenaze götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü yakınlarındaki stabilize yolda çamura saplandı. İçindekiler iterek otobüsü kurtaramayınca, köylülerden yardım istendi. Köyden gelen traktör, halatla otobüsü kurtarıp, asfalt yola kadar çekti.
Köylülerden Nevzat Yüksel, yağış nedeniyle yolun adeta bataklığa dönüştüğünü belirterek, "7 yıldan beri köylere ulaşımın sağlandığı bu yol stabilize halden kurtarılmadı. Yağışın olduğu aylarda köyün yolu çamurdan geçit vermiyor. İstanbul'dan gelen otobüs çamura batınca traktör ile kurtardık. Her yıl bu çileyi yaşıyoruz. Yetkililerden bu sorumuzu çözmelerini bekliyoruz" dedi.
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