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        Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

        MUŞ-Mutki yolunda etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 22 araç içerisinde mahsur kalan 70 kişi, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:05
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        Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
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        MUŞ-Mutki yolunda etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 22 araç içerisinde mahsur kalan 70 kişi, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

        Muş-Mutki karayolunun 10´uncu kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.  Mahsur kalan araçlarla ilgili ihbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113´üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açarak yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç içerisindeki 70 kişiyi kurtardı. 

        MUŞ- MUTKİ KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu, Karayolları 113´üncü Şube Şefliği tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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