Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı MUŞ-Mutki yolunda etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 22 araç içerisinde mahsur kalan 70 kişi, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

MUŞ-Mutki yolunda etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 22 araç içerisinde mahsur kalan 70 kişi, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Muş-Mutki karayolunun 10´uncu kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlarla ilgili ihbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113´üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açarak yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç içerisindeki 70 kişiyi kurtardı.

MUŞ- MUTKİ KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu, Karayolları 113´üncü Şube Şefliği tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.