Muş Şehir Stadyumu'ndaki karı taraftarlar temizledi

TÜRKİYE3´üncü Lig 4´üncü grupta yer alan Muş 1984 ile grup lideri Adana 1954 karşılaşması için Muş Şehir Stadyumu´nda kar temizleme çalışması yapıldı. Çalışmaya destek veren taraftarlar, kar kütlelerini küreklerle brandalara doldurup saha dışına taşıdı.

Muş´ta, kar yağışı ile 300´den fazla köy ve bunlara bağlı mezra yolu kapandı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde 50 santimetreye yaklaşan karı temizlemek için Muş Belediyesi ekipleri seferber olurken, Türkiye 3´üncü Lig 4´üncü grupta yer alan Muş 1984 ile grup lideri Adana 1954 karşılaşması için Muş Şehir Stadyumu´nda kar temizleme çalışması yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yardım için sahaya koşan taraftarlar, 50 santimetreyi bulan kar kütlelerini kürekle brandalara doldurup saha dışına taşıdı. Grup lideri Adana 1954 takımıyla karşılaşacak olan takımlarına destek olmak için sahada ter döken 100'e yakın taraftar ve personel, tonlarca karı temizledi.

Muş 1984 Spor'un taraftarları olarak sahada kar temizleme çalışması yürüttüklerini belirten Osman Bozkurt, "Muş´ta çok şiddetli bir kar yağışı var. Muş sporumuzun çok önemli bir maçı olduğunu duyduk. Taraftar gurubu olarak, hep beraber sahamızı tertemiz yapıp daha güzel bir zeminde futbol oynanabilmesi için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. İnşallah müsabakayı kazanırız" diye konuştu.

SAHA ZARAR GÖRMESİN DİYE İŞ MAKİNELERİ DURDURULDU

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, saha zemininin ve çimlerin zarar görmemesi için el işçiliğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, iş makinelerinin saha içerisine bu yüzden girmediğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Ramazan Konak da, "Muş Sporumuzun çok önemli bir müsabakası var. Yoğun kar yağışından dolayı sahamızın zemini tamamen karla kaplanmış durumda. Bizler de Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muş Spor yönetimi ve taraftarlar olarak bugün burada bir araya gelip sahamızın hazır hale gelebilmesi, müsabakaya hazır hale gelebilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstermekteyiz" dedi.

Kardan temizlenen stadyumda bugün saat 14.30'da müsabaka oynanacak.