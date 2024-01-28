Muş´ta sağlık ekipler hastalar için seferber oldu MUŞ´un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açan İl Özel İdaresi ekiplerinin refakatinde sağlık ekiplerince 2 hasta evlerinden alarak hastaneye ulaştırıldı.

MUŞ´un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açan İl Özel İdaresi ekiplerinin refakatinde sağlık ekiplerince 2 hasta evlerinden alarak hastaneye ulaştırıldı.

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde mahsur kalan hastalar için, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Zorlu bölgede büyük uğraşlar sonucu köye ulaşan ekipler, ilk müdahalelerinin ardından hastaları hastaneye ulaştırdı.

Varto ilçesine bağlı Karaköy köyünde epilepsi hastası 17 yaşındaki Cihan Aktaş´ın nöbetleri artınca, yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından ilçeye 40 kilometre mesafedeki köye hareket eden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışından dolayı zor anlar yaşadı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saat süren çabasıyla yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri hastayı Varto Devlet Hastanesine ulaştırdı. Hastanın nöbetlerinin devam etmesi üzerine Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahaleler sonucunda durumu normale dönen Aktaş, tedbir amaçlı yoğum bakıma alındı.

Öte yandan yine Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde 6 yaşındaki çocuğun yüksek ateş şikâyeti üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Zorlu coğrafyada hastaya hızlı bir müdahalede bulunmak için arazili ambulansla bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda hastaya ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen sağlık ekipleri, çocuğa gerekli sağlık hizmetini sağlamak için büyük çaba harcadı. Ateşi 39.2 olarak ölçülen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Varto Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.