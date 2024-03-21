Erbakan: Para var ama faize, imtiyazlı holdinglere, kamudaki israfa gidiyor (2)

ERBAKAN,MUŞ’TA İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş’ta partisinin düzenlediği itfar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirterek, “Meclis’te grubu olan bir siyasi parti. İnşallah seçime kadar 500 bini aşıp, onu da geçeceğiz. Seçimlere Türkiye’nin 3’üncü büyük siyasi partisi olarak gireceğiz. Günlük 2 bin 500 üye artışı oluyor. Ayda 75 bin yapar, bir senede neredeyse 1 milyon yapar. İnşallah bu tempoyla devam edeceğiz. Önce 31 Mart'a kadar 500 bini aşacağız. 31 Mart'tan sonra bu tempoyla birkaç ay içerisinde inşallah 1 milyonu da aşacağız. Ve 2028'de de milli görüşü iktidara taşıyacağız” dedi.

“Yeniden Refah Partisi olarak hangi anlayışla, hangi hedefle bu bölgeye geldiğimizi bölge insanına anlatmamız gerekir” diyen Erbakan şöyle konuştu “Aynı Erbakan Hocamızın kucaklamasıyla, kardeşlik anlayışıyla, İslam kardeşliği, ümmet kardeşliği anlayışıyla ve bu bölge insanının kalkınması, işsizlikten, fakirlikten kurtulması maksadıyla bizler de ikinci kırk yılda bu siyaseti yapıyoruz Yeniden Refah Partisi olarak. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızı hazırladık. Bu yüzlerce refah projemizin çok önemli bir kısmı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizi kapsıyor. İnşallah doğusuyla batısıyla paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis edeceğiz. Milli görüşün maddi kalkınma hamlelerini ve aynı zamanda manevi kalkınma hamlelerini inşallah hayata geçireceğiz. İnşallah yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı hep birlikte kuracağız Allah'ın izniyle.”