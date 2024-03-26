Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları ne vadettiklerini bile hatırlamıyor

AsenaTUTAR/MALAZGİRT (Muş)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ne söylediysek onu sonuna kadar gerçekleştirmek için gece gündüz uğraştık. Bazıları bırakın vaatlerini yapmayı, ne vadettiklerini bile hatırlamıyorlar. Seçimden sonra unutuyorlar" dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilçe belediye başkan adayı Cengiz Altın'a destek istedi. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz'in de katıldığı programda konuşan Yılmaz, yeniden aday gösterilen Cengiz Altın'ın verdiği sözleri tuttuğunu belirterek, "Bizim siyasi anlayışımız da budur. Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz şeyi de yapacaksınız. Böylece siyasete güven olur. Bunu yapmayan siyasetçilere güven de kalmaz. Maalesef Türkiye'de bunu yapmayan epeyce siyasetçi, siyasi anlayış var. Biz onlardan değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman anlayışımız bu oldu. Ne söylediysek onu sonuna kadar gerçekleştirmek için gece gündüz uğraştık. Bazıları bırakın vaatlerini yapmayı, ne vadettiklerini bile hatırlamıyorlar. Seçimden sonra unutuyorlar. Buna biz gerçek belediyecilik diyoruz. Bazı belediye başkanları kendi şahsi reklamı için çalışıyor olabilir. Onlar gerçek belediyecilik yapmıyor. Belediyeyi halka hizmet için değil, başka amaçlarla kullananlar da gerçek belediyecilik yapamaz. Malazgirt'i düşünenler, Cengiz Altın başkanımıza oy versinler. AK Parti’ye oy verin, Cumhur İttifakı’na oy verin. Belediye başkanımıza gerçekleştirdiği projeleri için çok teşekkür ediyoruz. Yeni projeleri arasında tekstil kent var. En büyük meselemiz bu gençlere istihdam. Genç bir nüfusumuz var. İnşallah yeni tekstil kentlerle başka da bazı yatırımlarla. Örneğin hayvancılık yöremiz için çok önemli. Türkiye'nin de çok ihtiyacı var. Buna ekonomik belediyecilik diyorum. Bir belediye başkanı sadece sosyal hayata ilişkin projeler yapmamalı. Ekonomi, istihdamı da geliştirecek işler yapmalı. İnşallah ekonomik belediyeciliğin en güzel örneklerini Malazgirt'te yapacağız" diye konuştu.

BİRİLERİ BİZİ GÜÇTEN DÜŞÜRMEK İÇİN FİTNE FESAT YAPIYOR Gazze'deki yaşanan zulmün de bir an önce son bulmasını temenni eden Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanların gece gündüz bu konuda gayret sarf etiklerini söyledi. Konuşmasında birlik beraberliğe de dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi: “Bu yaşananlar bize şunu gösteriyor; birlik, beraberlik çok önemli. Biz bir, beraber olmazsak, güçlü olmazsak, başkalarının insafına bırakamayız geleceğimizi. Başkalarının neler yapabileceğini Gazze'de görüyoruz. Ne tür acılar yaşandığını, ne tür sıkıntıların yaşandığını. Bugün birlik, beraberlik olsaydı bölgemizde, ülkeler iyi yönetilse. Arap dünyası olsun, İslam dünyası olsun, güçlü olsaydı her halde bu manzaralar olmazdı. Dolayısıyla birileri bizi güçten düşürmek için fitne fesat yapıyor. Bizi bölmeye, parçalamaya, güçten düşürmeye çalışıyor. Biz onlara karşı ne yapmamız lazım? Daha fazla birbirimize sarılmamız gerekiyor. Birliğimiz, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. Güçlendirmemiz lazım. Türkiye çok önemli. Çok şükür son 20 yılda Türkiye büyük bir güç kazandı. Çok mesafeler aldı ama yeter mi, yetmez. Daha da güçlenmemiz lazım. Güçlenelim ki halkımıza daha büyük refah sağlayalım. Hem de dünyadaki mazlumlara daha fazla sahip çıkalım. Bizi kimsenin bölmesine, parçalamasına hiçbir şekilde bugüne kadar müsaade etmedik. Halkımız bu oyunlara gelmedi çok şükür. Bir sürü yapılanlara rağmen halkımız bu oyunlara gelmedi. Bundan sonra da gelmez Allah'ın izniyle."