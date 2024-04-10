Baba ve 2 oğlu, köy muhtarını öldürdü

MUŞ'un Korkut ilçesinde köy muhtarı Ferit Yasit (54), Muzaffer Özkan ile 2 oğlunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Olay sonrası operasyon düzenleyen jandarmayla çatışmaya giren şüphelilerden Muzaffer Özkan, iddiaya göre yakalanacağını anlayınca intihar etti. Çatışmada, Özkan’ın oğullarından biri de yaralandı.

Olay, bugün Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köyünde meydana geldi. Muzaffer Özkan ve 3 oğlu bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit’in evine gitti. Kapının önünde duran muhtar Yasit, Muzaffer Özkan ve oğullarının silahlı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan muhtar Yasit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.