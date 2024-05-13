AFAD ekibi, çocuğun şeker kabı kapağına sıkışan parmağını kurtardı

Korkut ilçesinde Münevver Aldağın, evde oynarken eline aldığı ve ortası delik olan çelik şeker kabı kapağına parmağını soktu. Aile çocuklarını, parmağının kapağa sıkıştığını fark edince Korkut Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanedeki kontrol sonrasında, durum AFAD ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen AFAD ekipleri, çocuğun sıkışan parmağını müdahaleyle çıkardı.

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