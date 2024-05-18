Muş'ta 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı 

MUŞ- Bitlis karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muş- Bitlis karayolunun 40’ıncı kilometresi, Altınova Beldesi kavşağında meydana geldi. Muş kent merkezine doğru ilerleyen Alirıza Akpolat yönetimindeki 07 CVR 392 plakalı otomobil, belde yolundan karayoluna çıkan Şemdin Tulgar yönetimindeki 07 N 3667 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile her otomobilde bulunan Feride Ebrar Akpolat, Yağmur Akpolat, Mehmet Hüseyin Akpolat, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bebek yaralandı.