Muş'ta 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
MUŞ- Bitlis karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
MUŞ- Bitlis karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Muş- Bitlis karayolunun 40’ıncı kilometresi, Altınova Beldesi kavşağında meydana geldi. Muş kent merkezine doğru ilerleyen Alirıza Akpolat yönetimindeki 07 CVR 392 plakalı otomobil, belde yolundan karayoluna çıkan Şemdin Tulgar yönetimindeki 07 N 3667 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile her otomobilde bulunan Feride Ebrar Akpolat, Yağmur Akpolat, Mehmet Hüseyin Akpolat, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bebek yaralandı.
Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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