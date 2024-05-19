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        'Şifalı' ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü

        MUŞ'ta'şifalı' ot toplamak için dağa çıkan Muzaffer Çağlayan (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:55
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        'Şifalı' ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü
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        MUŞ'ta'şifalı' ot toplamak için dağa çıkan Muzaffer Çağlayan (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 'Mehmetcan Bağları' olarak bilinen dağa giden Muzaffer Çağlayan, yakınları ile şifalı ot toplamaya başladı. Bir süre sonra burada fenalaşan Çağlayan'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete geçen AFAD ve sağlık ekipleri, kilometrelerce yol yürüyerek Çağlayan'a ulaştı. 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra sedye ile taşıdıkları Çağlayan'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çağlayan, kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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