Seyir halindeyken alev alan otomobildeki 4 kişi son anda kurtuldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Üçevler grup köy yolunda meydana geldi. Mehmet Cevat Bozkurt yönetimindeki 42 CRG 42 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü otomobili durdururken, araçtaki 4 kişi son anda kendilerini dışarı attı. Alevler hızla tüm otomobili sararken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü.

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