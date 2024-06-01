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        7'nci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü

        MUŞ'ta, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:47 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:50
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        7'nci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü
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        MUŞ'ta, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen A.S. (2) hayatını kaybetti. Bebeğin düşmesi ve yaşanan korkulu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Sütlüce Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.S., dengesini kaybedip asfalt zemine düştü. Çığlıkları duyup balkona koşan aile bireyleri ile komşuları bebeği yerde yatarken gördü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada A.S.'nin apartmandan düşme anı saniye saniye çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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