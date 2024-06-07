Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta serinlemek için nehre giren liseli Aziz, kayboldu

        MUŞ'ta, arkadaşlarıyla gittiği piknikte serinlemek için Murat Nehri'ne giren Aziz Serhat Eroğlu (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta serinlemek için nehre giren liseli Aziz, kayboldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ’ta, arkadaşlarıyla gittiği piknikte serinlemek için Murat Nehri’ne giren Aziz Serhat Eroğlu (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Eroğlu'nu bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Aziz Serhat Eroğlu, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla piknik yapmak için Murat Nehri kıyısına gitti. Hava sıcaklığının iyice kendisini hissettirdiği öğle saatlerinde Eroğlu, serinlemek için yasak olmasına rağmen nehre girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Eroğlu’nun arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine Jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. AFAD ekipleri Murat Nehri'nde botla arama kurtarma çalışması başlattı. Aziz Serhat Eroğlu'nun olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Aileyi, yakınları ve ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, çevre illerden olay yerine dalgıçların sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrenci kayboldu
        Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrenci kayboldu
        Muş'ta İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Muş'ta İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Muş'ta yaralı gökkuzgunu tedaviye alındı
        Muş'ta yaralı gökkuzgunu tedaviye alındı
        Muş Valisi Çakır, yıl sonu sergisinin açılışına katıldı
        Muş Valisi Çakır, yıl sonu sergisinin açılışına katıldı
        Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı
        Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı
        Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı
        Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı