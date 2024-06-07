Muş'ta serinlemek için nehre giren liseli Aziz, kayboldu

MUŞ’ta, arkadaşlarıyla gittiği piknikte serinlemek için Murat Nehri’ne giren Aziz Serhat Eroğlu (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Eroğlu'nu bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Aziz Serhat Eroğlu, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla piknik yapmak için Murat Nehri kıyısına gitti. Hava sıcaklığının iyice kendisini hissettirdiği öğle saatlerinde Eroğlu, serinlemek için yasak olmasına rağmen nehre girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Eroğlu’nun arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine Jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. AFAD ekipleri Murat Nehri'nde botla arama kurtarma çalışması başlattı. Aziz Serhat Eroğlu'nun olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Aileyi, yakınları ve ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, çevre illerden olay yerine dalgıçların sevk edildi.