Muş'ta serinlemek için nehre giren liseli Aziz, boğuldu (2)

Muş’ta sıcak havadan bunalarak Murat Nehri'ne giren ve kısa bir süre sonra gözden kaybolan lise öğrencisi Aziz Serhat Eroğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Van Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri, Eroğlu'nun cansız bedenini suya girdiği yere 100 metre mesafede buldu. Eroğlu'nun cenazesi, Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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