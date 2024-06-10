Aracın ses sistemi kabinindeki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir aracı durdurdu. Ekipler, narkotik madde arama köpeği 'Thor' ile yaptıkları aramada, aracın arka koltuğunda yer alan ses sistemi kabini içerisine gizlenmiş 2 kilo 902 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

MUŞ'tauyuşturucu sevkiyatında kullanılan araçta 'Thor' ile yapılan aramada, ses sistemi kabini içerisine gizlenmiş 2 kilo 902 gram metamfetamin ele geçirildi.

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