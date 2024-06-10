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        Aracın ses sistemi kabinindeki uyuşturucuyu 'Thor' buldu

        MUŞ'tauyuşturucu sevkiyatında kullanılan araçta 'Thor' ile yapılan aramada, ses sistemi kabini içerisine gizlenmiş 2 kilo 902 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:10
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        Aracın ses sistemi kabinindeki uyuşturucuyu 'Thor' buldu
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        MUŞ'tauyuşturucu sevkiyatında kullanılan araçta 'Thor' ile yapılan aramada, ses sistemi kabini içerisine gizlenmiş 2 kilo 902 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir aracı durdurdu. Ekipler, narkotik madde arama köpeği 'Thor' ile yaptıkları aramada, aracın arka koltuğunda yer alan ses sistemi kabini içerisine gizlenmiş 2 kilo 902 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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