Kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası kurtarılamadı
MUŞ'un Malazgirt ilçesinde çıkan kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası Özcan Ögeday (37), hayatını kaybetti.
MUŞ'un Malazgirt ilçesinde çıkan kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası Özcan Ögeday (37), hayatını kaybetti.
Olay, 24 Haziran'da Malazgirt ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda meydana geldi. Karaali köyünde yaşayan 3 çocuk babası Özcan Ögeday ile Ş.D. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.D., aldığı sandalye ile Özcan Ögeday'ın başına vurdu. Yere yığılan Ögeday, ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevke dilen Ögeday, kurtarılamadı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan Ş.D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
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