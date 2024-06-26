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        Kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası kurtarılamadı

        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde çıkan kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası Özcan Ögeday (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:40
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        Kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası kurtarılamadı
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        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde çıkan kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası Özcan Ögeday (37), hayatını kaybetti.

        Olay, 24 Haziran'da Malazgirt ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda meydana geldi. Karaali köyünde yaşayan 3 çocuk babası Özcan Ögeday ile Ş.D. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.D., aldığı sandalye ile Özcan Ögeday'ın başına vurdu. Yere yığılan Ögeday, ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevke dilen Ögeday, kurtarılamadı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan Ş.D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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