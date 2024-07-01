Akademisyenler, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kazı alanında

ANADOLU'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın tespit edilmesi için başlatılan kazı çalışmaları öncesi çeşitli üniversitelerden 35 akademisyen '11'inci Tarih Yazımı Çalıştayı Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Öğretim üyeleri, bu yıl 5'inci dönemi başlayacak olan 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kazı alanını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kapsamında 2020'de kazı çalışması başlatıldı. Her yıl belirli periyotlarla devam eden kazıların bu yılki etabı, Selçuklu Karargahı ya da Selçuklu Şehitliği olarak bilinen bölgede gerçekleştirilecek. 12 üniversiteden 40 akademisyenin katıldığı kazı kapsamında tespit edilen mezarlar, açıldı. Her yıl farklı farklı bölgelerde kazılarını sürdüren akademisyenler, 5'inci dönem kazıları için Malazgirt'e geldi.

AKADEMİSYENLER KAZI BÖLGESİNDE Malazgirt'te temmuz ayının ilk haftası 5'inci dönemi başlayacak olan kazı öncesi çeşitli üniversitelerden 35 akademisyen bölgeye geldi. Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik başkanlığında incelemelerde bulunan bilim insanları, Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin mezarının olduğuna inanılan Malazgirt ilçesine bağlı Örenşar köyündeki Ziyaret Tepe'yi gezdi. Selçuklu karargahının kurulduğu düşünülen bölge ile savaşın geçtiği alanda inceleme yapan akademisyenler, 1071 Malazgirt Anıtını ziyaret etti. Süphan Dağı'nın eteklerine kadar giderek araziyi gözlemleyen bilim insanları, bölgedeki tarihi yapıları, eserleri ve arkeolojik kalıntıları yakından inceledi. Malazgirt Savaşı'nın Türk tarihi ve kültüründeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunan akademisyenler, bölgenin tarihî ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma konusundaki çabaların önemli olduğunu belirtti.

ÇALIŞTAYA KATILDILAR Bilim insanları, gezi sonrası Muş Alparslan Üniversitesi’nin düzenlediği '11'inci Tarih Yazımı Çalıştayı Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Prof. Dr. Adnan Çevik, katılımcılara Malazgirt Savaşı'nın tarihsel önemini anlattı. Bu yıl kazıların 5'inci yılına girdiğini belirten Çevik, "İçimizde alanında uzman jeofizikçi, jeolog, coğrafyacı, nümismat, epigraf, antropolog ve sanat tarihçileri ile bu çalışmayı yürütüyoruz. Bir iddiamız var, ekip olarak bu doğrudan bir metodoloji uygulaması dolayısıyla her türlü teknoloji ve yöntemi alanda uygulamaya çalışıyoruz sonuç vereni de vermeyeni de raporluyoruz. Şu an 3 yüksek lisans tezi ve 2 doktora tezi yürütülüyor bu projede" dedi.