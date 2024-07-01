Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Akademisyenler, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kazı alanında

        ANADOLU'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın tespit edilmesi için başlatılan kazı çalışmaları öncesi çeşitli üniversitelerden 35 akademisyen '11'inci Tarih Yazımı Çalıştayı Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akademisyenler, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kazı alanında
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANADOLU'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın tespit edilmesi için başlatılan kazı çalışmaları öncesi çeşitli üniversitelerden 35 akademisyen '11'inci Tarih Yazımı Çalıştayı Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Öğretim üyeleri, bu yıl 5'inci dönemi başlayacak olan 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kazı alanını gezdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kapsamında 2020'de kazı çalışması başlatıldı. Her yıl belirli periyotlarla devam eden kazıların bu yılki etabı, Selçuklu Karargahı ya da Selçuklu Şehitliği olarak bilinen bölgede gerçekleştirilecek. 12 üniversiteden 40 akademisyenin katıldığı kazı kapsamında tespit edilen mezarlar, açıldı. Her yıl farklı farklı bölgelerde kazılarını sürdüren akademisyenler, 5'inci dönem kazıları için Malazgirt'e geldi.

        AKADEMİSYENLER KAZI BÖLGESİNDE

        Malazgirt'te temmuz ayının ilk haftası 5'inci dönemi başlayacak olan kazı öncesi çeşitli üniversitelerden 35 akademisyen bölgeye geldi. Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik başkanlığında incelemelerde bulunan bilim insanları, Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin mezarının olduğuna inanılan Malazgirt ilçesine bağlı Örenşar köyündeki Ziyaret Tepe'yi gezdi. Selçuklu karargahının kurulduğu düşünülen bölge ile savaşın geçtiği alanda inceleme yapan akademisyenler, 1071 Malazgirt Anıtını ziyaret etti. Süphan Dağı'nın eteklerine kadar giderek araziyi gözlemleyen bilim insanları, bölgedeki tarihi yapıları, eserleri ve arkeolojik kalıntıları yakından inceledi. Malazgirt Savaşı'nın Türk tarihi ve kültüründeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunan akademisyenler, bölgenin tarihî ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma konusundaki çabaların önemli olduğunu belirtti.

        ÇALIŞTAYA KATILDILAR

        Bilim insanları, gezi sonrası Muş Alparslan Üniversitesi’nin düzenlediği '11'inci Tarih Yazımı Çalıştayı Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Prof. Dr. Adnan Çevik, katılımcılara Malazgirt Savaşı'nın tarihsel önemini anlattı. Bu yıl kazıların 5'inci yılına girdiğini belirten Çevik, "İçimizde alanında uzman jeofizikçi, jeolog, coğrafyacı, nümismat, epigraf, antropolog ve sanat tarihçileri ile bu çalışmayı yürütüyoruz. Bir iddiamız var, ekip olarak bu doğrudan bir metodoloji uygulaması dolayısıyla her türlü teknoloji ve yöntemi alanda uygulamaya çalışıyoruz sonuç vereni de vermeyeni de raporluyoruz. Şu an 3 yüksek lisans tezi ve 2 doktora tezi yürütülüyor bu projede" dedi.

        Çalıştayın kapanış ve değerlendirme toplantısında, katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanarak gelecek çalışmalar için önemli ipuçları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Avni Çakır'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
        Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
        Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
        Muş'ta ikiz çocukları olan çift, yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile oldu
        Muş'ta ikiz çocukları olan çift, yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile oldu
        Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor
        Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor
        Muş'ta "11. Tarih Yazımı Çalıştayı" başladı
        Muş'ta "11. Tarih Yazımı Çalıştayı" başladı
        Bulanık'ta anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı