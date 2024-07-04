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        Muş'ta ot yangını, 2 saatte söndürüldü

        MUŞ'ta dağlık bölgede çıkan ot yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:40
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        Muş'ta ot yangını, 2 saatte söndürüldü
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        MUŞ'ta dağlık bölgede çıkan ot yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Bayrak Tepe mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, asker, AFAD ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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