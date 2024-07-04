Muş'ta ot yangını, 2 saatte söndürüldü

Merkeze bağlı Bayrak Tepe mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, asker, AFAD ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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