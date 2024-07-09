Düğünde otomobiliyle geri manevra yaparken yeğeninin ölümüne neden oldu

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde katıldığı düğünden ayrılmak için otomobiliyle geri manevra yapan Vefa Ç. (23), yeğeni Bünyamin Söylemez'e (2) çarpıp ölümüne neden oldu.

Malazgirt ilçesi Tıkızlı köyündeki bir düğüne katılan Vefa Ç., akşam saatlerinde evine gitmek için otomobiline bindi. Geri manevra yapan Vefa Ç., aracın arkasında duran yeğeni Bünyamin Söylemez'e (2) çarptı. Otomobilin altında kalan Söylemez yaralandı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bünyamin Söylemez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Vefa Ç., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.