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        Salıncak ipi boynuna dolanan 10 yaşındaki Semanur öldü

        MUŞ'unÇiçekveren köyünde salıncak ipi boynuna dolanan Semanur Bayraktar (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:07
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        Salıncak ipi boynuna dolanan 10 yaşındaki Semanur öldü
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        MUŞ'unÇiçekveren köyünde salıncak ipi boynuna dolanan Semanur Bayraktar (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra, Malazgirt ilçesi Çiçekveren köyünde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde kurdukları salıncakta sallanan Semanur Bayraktar, dengesini kaybedince ip boynuna dolandı. Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi boynundaki ipi çıkarıp köyün yakınındaki, Erzurum'un Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Semanur, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna kaldırılan Semanur'un cenazesi, yapılacak otopsi sonrası Çiçekveren köyü mezarlığında toprağa verilecek.

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