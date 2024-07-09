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        Muş'ta dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu

        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde sağanak yağış ve dolu ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:50
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        Muş'ta dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu
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        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde sağanak yağış ve dolu ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

        Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İyi Komşu ve Yolgözler köyleri beyaza büründü. Dolu sonrası başlayan sağanak yağmur ekili tarım arazilerinde hasara yol açtı. Dolu ve sağanak yağışın tarım arazilerinde zarara yol açtığını belirten Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "İlçemize bağlı İyi Komşu ve Yolgözler köyümüzde yoğun yağmur ve dolu etkili oldu. Tarım arazileri büyük ölçüde zarar gördü. Bu köylerimizde hasar tespit çalışmaları yapılıp çiftçilerin mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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