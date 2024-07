Binbaşı Arslan, 9 yıl önce şehit olduğu yerde anıldı

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde 9 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız için olay yerinde anma törene düzenlendi.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30'da gittikleri ziyaretten dönerken PKK’lı teröristlerin saldırısına uğradı. PKK/KCK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin gerçekleştirdikleri hain saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olurken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehadetinin 5’inci yıl dönümünde, 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 kişi tutuklandı.

'ÇOK BÜYÜK SALDIRILARA MARUZ KALMIŞ'

Bundan bin sene önce Sultan Alparslan’ın şanlı ordusunun bu toprakları yurt edindiğini belirten Vali Avni Çakır, “O şanlı orduda Türkü, Kürdü, Çerkez’iyle bugün bu topraklarda yaşayan her kesimden vatandaşlarımız milletimiz yine o şanlı ordunun birer ferdi idi. Onlar bu toprakları bizlere yurt edindiler. O aziz millet o tarihten beri bu topraklarda her daim için mazlumların yanında zalimlerin karısında dimdik durmuş. Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde her adım için bulunduğu coğrafyalara adalet getirmiş, imar getirmiş, mutluluk getirmiş, asla mazlumların yanında olmayı ihmal etmemiş. Bundan yaklaşık 100 sene önce yine bu aziz millet, tarihin her döneminde olduğu gibi çok büyük saldırılara maruz kalmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yine bu aziz millet binlerce yüz binlerce şehit vererek bu topraklarda devamlılık sağlamış. O tarihlerde de Sultan Alparslan zamanında da Fatih’lerin, Kanuni’lerin devrinde de her daim bu topraklar bulunduğu tüm coğrafyaya güven huzur vermiş” dedi.