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        Muş'ta baraj gölüne giren Rabia ve onu kurtarmaya çalışan 4 kişi boğuldu (2)

        FATMAKARAKAYA'NIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIMuş'ta Alparslan-1 Baraj Gölüne giren Rabia Karakaya'yı kurtarmaya çalışanların arasında olan ve 4 kişinin boğulduğu olayda suda kaybolan Fatma Karakaya'nın, havanın kararmasına rağmen AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:44 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:44
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        Muş'ta baraj gölüne giren Rabia ve onu kurtarmaya çalışan 4 kişi boğuldu (2)
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        FATMAKARAKAYA'NIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Muş'ta Alparslan-1 Baraj Gölüne giren Rabia Karakaya'yı kurtarmaya çalışanların arasında olan ve 4 kişinin boğulduğu olayda suda kaybolan Fatma Karakaya'nın, havanın kararmasına rağmen AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya’nın cansız bedeni, Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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