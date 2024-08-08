Muş'ta baraj gölüne giren Rabia ve onu kurtarmaya çalışan 4 kişi boğuldu (2) FATMAKARAKAYA'NIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIMuş'ta Alparslan-1 Baraj Gölüne giren Rabia Karakaya'yı kurtarmaya çalışanların arasında olan ve 4 kişinin boğulduğu olayda suda kaybolan Fatma Karakaya'nın, havanın kararmasına rağmen AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.08.2024 - 23:44 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:44 facebook

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