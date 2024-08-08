Muş'ta baraj gölüne giren Rabia ve onu kurtarmaya çalışan 4 kişi boğuldu (2)
FATMAKARAKAYA'NIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIMuş'ta Alparslan-1 Baraj Gölüne giren Rabia Karakaya'yı kurtarmaya çalışanların arasında olan ve 4 kişinin boğulduğu olayda suda kaybolan Fatma Karakaya'nın, havanın kararmasına rağmen AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.
FATMAKARAKAYA'NIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Muş'ta Alparslan-1 Baraj Gölüne giren Rabia Karakaya'yı kurtarmaya çalışanların arasında olan ve 4 kişinin boğulduğu olayda suda kaybolan Fatma Karakaya'nın, havanın kararmasına rağmen AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya’nın cansız bedeni, Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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