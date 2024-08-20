Çocukların park halindeki otomobilde güç denemesi faciaya neden oluyordu

MUŞ’ta park halindeki otomobili itekleyerek hareket ettiren çocuklar, aracın arkasına geçip durdurmaya çalışınca ölüme davetiye çıkardı. Araç binanın duvarına çarparken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede oynayan çocuklar, park halindeki aracı itmeye çalıştı. Çocukların güç denemesi yaptığı otomobil bir anda geri hareket etti. Bu sırada 13 yaşlarındaki kız çocuğu, otomobilin arkasına geçip, durdurmaya çalıştı. Başarılı olamayınca yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 çocuk sırayla otomobilin arkasına geçerek aracı durdurmak istedi. Bu sırada çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sitedeki bir binanın duvarına çarptı. Yaşananlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.