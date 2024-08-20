Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Çocukların park halindeki otomobilde güç denemesi faciaya neden oluyordu

        MUŞ'ta park halindeki otomobili itekleyerek hareket ettiren çocuklar, aracın arkasına geçip durdurmaya çalışınca ölüme davetiye çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:33 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukların park halindeki otomobilde güç denemesi faciaya neden oluyordu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ’ta park halindeki otomobili itekleyerek hareket ettiren çocuklar, aracın arkasına geçip durdurmaya çalışınca ölüme davetiye çıkardı. Araç binanın duvarına çarparken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Muratpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede oynayan çocuklar, park halindeki aracı itmeye çalıştı. Çocukların güç denemesi yaptığı otomobil bir anda geri hareket etti. Bu sırada 13 yaşlarındaki kız çocuğu, otomobilin arkasına geçip, durdurmaya çalıştı. Başarılı olamayınca yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 çocuk sırayla otomobilin arkasına geçerek aracı durdurmak istedi. Bu sırada çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sitedeki bir binanın duvarına çarptı. Yaşananlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta işçilerin "neynik taşı" mesaisi sürüyor
        Bulanık'ta işçilerin "neynik taşı" mesaisi sürüyor
        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Muş'ta akaryakıt istasyonundaki otomobil, alev aldı
        Muş'ta akaryakıt istasyonundaki otomobil, alev aldı
        Baraj gölünde boğulan 5 kişiden Fatma hamile, Edanur ise nişanlıydı
        Baraj gölünde boğulan 5 kişiden Fatma hamile, Edanur ise nişanlıydı
        Muş'ta baraj gölünde boğulan 5 kişi toprağa verildi
        Muş'ta baraj gölünde boğulan 5 kişi toprağa verildi
        Bulanık'ta arkeologlar tarihi mekanlarda inceleme yaptı
        Bulanık'ta arkeologlar tarihi mekanlarda inceleme yaptı