Kanalizasyon çukurundaki yavru köpek, 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde kanalizasyon çukurundan köpek sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Belirtilen adrese AFAD ve Muş Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. 4 saat süren çalışmaların ardından yavru köpek, bulunduğu noktadan çıkartıldı. Köpeği kuyudan çıkaran itfaiye eri Yavuz Asya, "Yavru köpek, yaklaşık 8 metrelik kanalizasyon çukurunun içerisindeydi. Ne yaptıysak ulaşamadık. Kuyuya farklı bir noktadan su basarak kurtardık. Yavru köpeği, tertemiz yıkadık" dedi.

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