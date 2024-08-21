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        Kanalizasyon çukurundaki yavru köpek, 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı

        MUŞ'ta kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:30
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        Kanalizasyon çukurundaki yavru köpek, 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı
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        MUŞ'ta kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

        Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde kanalizasyon çukurundan köpek sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Belirtilen adrese AFAD ve Muş Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. 4 saat süren çalışmaların ardından yavru köpek, bulunduğu noktadan çıkartıldı. Köpeği kuyudan çıkaran itfaiye eri Yavuz Asya, "Yavru köpek, yaklaşık 8 metrelik kanalizasyon çukurunun içerisindeydi. Ne yaptıysak ulaşamadık. Kuyuya farklı bir noktadan su basarak kurtardık. Yavru köpeği, tertemiz yıkadık" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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