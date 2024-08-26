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        Erdoğan sevgisi ile erken geldiği alanda, tören öncesi şekerleme yaptı

        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görebilmek için erken saatte alana gelerek önlerde yerini alan Şerefnaz Özçelik (49), tören öncesi açtığı şemsiyenin altında uyudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:20
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        Erdoğan sevgisi ile erken geldiği alanda, tören öncesi şekerleme yaptı
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        MUŞ’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlamalarına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yakından görebilmek için erken saatte alana gelerek önlerde yerini alan Şerefnaz Özçelik (49), tören öncesi açtığı şemsiyenin altında uyudu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bitlis’in Ahlat ilçesindeki etkinliklerin ardından bugün Malazgirt ilçesinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park’taki miting alanına gelerek konuşma yapacak. Türkiye’nin dört bir tarafından miting alanına gelen vatandaşlar, Erdoğan’ı yakından görebilmek için ön sırada yer aradı. Malazgirt ilçesine erken saatlerde Elazığ’dan gelen 4 çocuk annesi Şerefnaz Özçelik de ön sıradaki yerini aldıktan sonra şemsiyesini açıp uyuyarak şekerleme yaptı. Tören alanındaki birçok kadın günün anısına bol bol selfie çekilip çalınan müzik eşliğinde halaylar çekti.

        Öte yandan tören alanına bakan, ay yıldız figürün bulunduğu ve yanında 1071-2071 yazısının olduğu alana dev Türk bayrağı ile İsrafil’in işgali altında bulunan Filistin bayrağı açıldı.

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