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        Muş'ta otomobil, tarlaya devrildi; sürücü öldü

        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Vahyettin Çelik (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:55
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        Muş'ta otomobil, tarlaya devrildi; sürücü öldü
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        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Vahyettin Çelik (55), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Malazgirt ilçesine bağlı Yaramış köyü yakınlarında meydana geldi. Karahasan köyündeki evine gitmek üzere yola çıkan Vahyettin Çelik'in kullandığı 35 FA 3503 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vahyettin Çelik'i hastaneye götürdü. Çelik, kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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