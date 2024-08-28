Muş'ta otomobil, tarlaya devrildi; sürücü öldü

Kaza, dün öğle saatlerinde Malazgirt ilçesine bağlı Yaramış köyü yakınlarında meydana geldi. Karahasan köyündeki evine gitmek üzere yola çıkan Vahyettin Çelik'in kullandığı 35 FA 3503 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vahyettin Çelik'i hastaneye götürdü. Çelik, kurtarılamadı.

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